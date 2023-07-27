ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyüdü ABD Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisinin büyüme rakamını açıkladı.

AA

ABD'nin, enflasyonu düşürmek için devreye soktuğu faiz politikaları büyümesinin önünde engel oluşturuyordu.

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde, yüzde 2,4 ile piyasaların beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSHY) önceki üç aydaki yüzde 2'lik hızın ardından yıllık yüzde 2,4 arttı.

Piyasanın beklentisi ise büyümenin yüzde 1,8 olması yönündeydi.

Büyümeyi destekleyen kalemler

ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal kamu harcamaları ve özel envanter yatırımlarındaki artışlar etkili oldu.

İhracat ve konut sabit yatırımlarında azalış

Aynı dönemde ihracat ve konut sabit yatırımlarında ise azalış kaydedildi.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,6 artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,1 artmıştı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi arttı

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 4 artması yönündeydi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 artmıştı.