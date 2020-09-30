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    ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı

    ABD ekonomisi, koronavirüs salgınının olumsuz etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,4 oranında küçüldü.
    • AA
    • 30.09.2020 - 16:59
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 16:59
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    ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı

    ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin üçüncü tahminleri açıkladı.

    ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapıyan açıklamada, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 31,4 azaldı. Revize edilen GSYH verisine ilişkin piyasa beklentisi, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 31,7 küçülmesi yönündeydi.

    ÖNCÜ VERİLER VE İKİNCİ TAHMİNLERİN ALTINDA BİR DARALMA

    Ülkede, GSYH'nin ikinci çeyrekte, temmuz ayında yayınlanan ilk öncü verilere göre yüzde 32,9, ağustosta yayınlanan ikinci tahminlere göre ise yüzde 31,7 daraldığı kaydedilmişti.

    Koronavirüs salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde sert bir daralma gösteren ülke ekonomisi, ilk çeyrekte de yüzde 5 küçülmüştü.

    DARALMANIN BİRÇOK NEDENİ VAR

    Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları, ihracat, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, sabit yatırımlar ve yerel hükümet harcamalarındaki düşüşlerin federal hükümet harcamalarındaki yükselişle kısmen dengelenmesi belirleyici oldu. Söz konusu dönemde ithalat da azalma kaydetti.

    ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı #1

    KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARININ PAYI BÜYÜK

    Söz konusu dönemde, kişisel tüketim harcamaları yüzde 33,2 azaldı. Kişisel tüketim harcamaları ilk çeyrekte yüzde 6,9'luk düşüş göstermişti.

    Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki azalış yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya revize edildi.

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