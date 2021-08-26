ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı'na göre ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde beklentinin yüzde 0,1 altında yüzde 6,6'lık büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,6'lık büyüme kaydetti.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 6,3 büyümüştü. İkinci çeyrekte piyasa beklentisi ekonominin yüzde 6,7 büyümesi yönündeydi. Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüdüğü kaydedilmişti.

İŞLETMELERİN YENİDEN AÇILMASI BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETTİ

Devam eden ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve koronavirüs salgınına karşı süren hükümet destekleri, ikinci çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

FEDERAL HÜKÜMET HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede; kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, ihracat ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışın özel stok yatırımları, konut dışı sabit yatırımlar ve federal hükümet harcamalarındaki düşüşle dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.