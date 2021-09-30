ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı ülke ekonomisinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme kaydettiğini bildirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,7 arttı.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 ve ağustosta açıklanan ikinci tahminlerde yüzde 6,6 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD YILIN İLK ÇEYREĞİNDE İSE YÜZDE 6,3'LÜK BÜYÜMÜŞTÜ

Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 6,3'lük büyüme performansı göstermişti.

Devam eden ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve koronavirüs salgınına karşı süren hükümet destekleri ikinci çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI BÜYÜMEYİ TETİKLEDİ

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, ihracat ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışın özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları ve federal hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.