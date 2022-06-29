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    ABD ekonomisi ilk çeyrekte 1,6 daralma gösterdi

    Dünyanın dev ekonomisi ABD'nin ekonomisinin büyüdüğüne dair rakamlar duymaya alışmışken ilk çeyrekte 1,6 daraldığı belirtildi.
    • 29.06.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 17:19
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    ABD ekonomisi ilk çeyrekte 1,6 daralma gösterdi

    ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçülmesi beklenirken beklentinin üzerinde bir daralma gerçekleşti.

    ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı.

    İlk çeyrekte yüzde 1,6 daralma yaşandı

    ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6'lık daralma gösterdi yani ülkenin GSYH'si, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 azalmış oldu.

    Dış ticaret açığı daralmayı getirdi

    Analistler, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen rekor seviyedeki dış ticaret açığının ABD ekonomisinin daralmasında etkili olduğunu ancak iç talebin güçlü kaldığını belirtti.

    2021 yılının tamamında ve son çeyreğinde büyüme göstermişti

    ABD ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyürken, salgın sonrası toparlanmanın etkisiyle geçen yıl genelinde yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

    Kamu harcamaları daraldı

    Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, ihracat, federal kamu harcamaları, özel stok yatırımları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki azalma etkili oldu.

    Aynı dönemde ithalat yükseliş gösterirken, konut dışı sabit yatırımlar, kişisel tüketim harcamaları ve konut sabit yatırımları artış kaydeden diğer kalemler olarak sıralandı.

    ABD ekonomisi

    Kişisel tüketim harcamaları düştü

    İlk çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise özel stok yatırımlarındaki yukarı yönlü revizyonun, kişisel tüketim harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla kısmen dengelenmesi belirleyici oldu.


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