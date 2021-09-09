ABD ekonomisi yaz döneminde büyüme hızı yavaşladı

Fed'in yayınladığı raporda, ekonomik büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte ılımlı bir hıza gerilediği belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ve 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan "Bej Kitap" raporunun ağustos sayısını yayınladı.

Fed'in raporunda, ekonomik büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte ılımlı bir hıza gerilediği aktarıldı.

DELTA VARYANTININ ETKİSİNDE YEMEK, SEYAHAT VE TURİZMDE GERİLEME

Raporda, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın büyük ölçüde koronavirüs salgınında delta varyantının yayılmasından kaynaklanan güvenlik endişelerini yansıtan çoğu bölgedeki yemek, seyahat ile turizm sektörlerindeki gerilemeye ithaf edilebileceği aktarıldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI ZAYIFLADI

Ekonomide büyümenin yavaşladığı veya faaliyetin azaldığı diğer sektörlerin ise arz ve işgücü sıkıntısı yaşanan sektörler olduğuna işaret edilen raporda, otomobil satışlarındaki zayıflığın devam eden çip sıkıntısı nedeniyle düşük stoklara ve kısıtlı ev satışlarının ise düşük arza bağlı olduğu kaydedildi.

Raporda, otomobil dışı perakende satışlarındaki büyümenin ise bazı bölgelerde biraz yavaşladığı ifade edildi.

ENFLASYON YÜKSEK SEVİYEDE KALMAYA DEVAM ETTİ

Fed'in raporunda, "Geleceğe bakıldığında çoğu bölgedeki işletmeler, devam eden arz kesintileri ve kaynak sıkıntısı konusunda yaygın endişeler olsa da yakın vadeli beklentiler konusunda iyimser olmaya devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tüm bölgelerde genel olarak istihdam artışının bildirilmeye devam ettiği belirtilen raporda, çalışan talebinin artmaya devam ettiği ancak tüm bölgelerde istihdamı kısıtlayan ve çoğu durumda ticari faaliyeti engelleyen kapsamlı işgücü sıkıntısının yaşandığı kaydedildi.

DELTA, İŞE DÖNÜŞLERİ ERTELEDİ

Raporda, bazı bölgelerde ise Delta varyantındaki artış nedeniyle işe dönüşlerin ertelendiği, bazı bölgelerde ücretlerde artış bildirildiği aktarıldı.

FİRMALAR TEMEL GİRDİLERİ TEMİN ETMEKTE ZORLANDI

Raporda, kaynak sıkıntısı ile girdi fiyatı baskılarının yaygın şekilde devam ettiğine işaret edilerek, büyük ölçüde artan fiyatlara rağmen birçok işletmenin temel girdileri temin etmekte sorun yaşadığını bildirdiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, bazı bölgelerin işletmelerin gelecek aylardaki satış fiyatlarında önemli artışlar beklendiğini belirttiği kaydedildi.