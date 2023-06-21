ABD ekonomisindeki görünüm karıştı Bütün dünya piyasaları ABD'deki ekonomiye ve verilerin açıklanmasına odaklanmışken, verilerin birbiri ile çelişmesi belirsizlikleri artırıyor.

AA

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 4 artışla yaklaşık son iki yılın en düşüğüne geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarihinin en şahin dönemlerinden birini geride bırakmaya hazırlanıyor.

Buna karşın, Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, Fed'in gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edebileceğini kaydetti.

Fed, ABD ekonomisi için enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 3,3'ten 3,2'ye indirdi.

Fed aynı zamanda değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminini yüzde 3,6'dan 3,9'a yükseltti.

Analistler, ülkede manşet enflasyondaki yumuşaya karşın çekirdek enflasyondaki inatçı duruşun Fed yetkililerini rahatsız etmeye devam ettiğini dile getirdi.

Bu nedenle de ABD ekonomisinde görünüm günden güne daha karışık bir hal alıyor.

Fed, faiz artışına devam edebilir

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesine çıkararak "şahin" politikalarına son verebileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, fiyatlamalarda temmuz sonrasında da bir faiz artışına gidilebileceği ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Çekirdek enflasyonun büyük çoğunluğu barınmadan kaynaklanıyor

Ülkede çekirdek enflasyonun güçlü kalmasına neden olan alt kalemlerin başında barınma giderleri gelirken, bu kalemde aylık artış yüzde 0,6 şeklinde gerçekleşti. Benzer şekilde ikinci el araçlar da çekirdek enflasyona pozitif katkı yaparken, bu endeksteki yükseliş yüzde 4,4 oldu. Barınma kalemindeki enflasyon çekirdek enflasyonun yüzde 60'ını temsil ederken, araç sigortası çekirdek enflasyonda önemli yer tutan bir başka kalem olarak öne çıktı.

Makroekonomik veriler Fed'in işinin zor olduğunu gösteriyor

Analistler, ülke genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller verdiğini kaydetti ve bu durumun enflasyondaki seyre yönelik beklentileri zorlaştırdığını ifade etti.

İş gücü piyasasının sıcak kalmayı sürdürdüğünü hatırlatan analistler, ülkede kişisel gelir ve harcamaların da öngörüler üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bu durumun Fed'in ekonomiyi soğutma çabalarıyla örtüşmediğini belirterek güçlü seyreden harcama kalemlerinin enflasyondaki gerilemeyi de sınırladığını vurguladı.