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    ABD ekonomisinin büyüme rakamı açıklandı

    ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğindeki büyüme, beklentinin aşağısında bir rakam olan 6,9 olarak paylaşıldı.
    • AA
    • 30.03.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 17:40
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    ABD ekonomisinin büyüme rakamı açıklandı

    ABD Ticaret Bakanlığı, 2021'in Ekim-Aralık dönemi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,9 arttı.

    Rakamda kişisel tüketim harcamaları ve ihracata yönelik aşağı yönlü revizyonlar etkili oldu.

    BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 7,1'Dİ

    Söz konusu dönemde GSYH verisi aşağı yönlü revize edilirken, beklenti ekonominin 4. çeyrekte yüzde 7,1 büyümesi yönündeydi.

    Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 6,9, şubat ayında yayınlanan ikinci tahminde ise yüzde 7 büyüdüğü kaydedilmişti.

    ABD ekonomisi


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