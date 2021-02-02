ABD ekonomisinin yüzde 4,6 büyüme beklentisi

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin yeni raporunda, ülkede 2020'nin ortalarında başlayan ekonomik büyümenin devam edeceği ve GSYH'nin 2021'in ortalarında salgın öncesi seviyelerine döneceği tahmini yer aldı.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülke ekonomisinin görünümüne ilişkin yeni bir rapor yayınladı.

“KORONAVİRÜS AŞISI ETKİLİ OLACAK”

Koronavirüs salgınının geçen yıl ciddi ekonomik aksamalara neden olduğunun anımsatıldığı raporda, aşının hastalık üzerinde büyük etkisi olduğu görüşünü taşıyor.

“ABD, 2025'İN BAŞLARINDA YÜKSELİŞE GECECEK”

Raporda, 2020'nin ortalarında başlayan ekonomik büyümenin devam edeceğine işaret edildi. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2021'in ortalarında salgın öncesi seviyelerine dönmesinin ve 2025'in başlarında ise potansiyel seviyesini aşmasının beklendiği kaydedildi.

İŞSİZLİK ORANINDA AZALIŞ BEKLENTİSİ

Ekonomik gerilemenin beklendiği kadar şiddetli olmadığı, toparlanmanın ilk aşamasının beklenenden erken ve daha güçlü gerçekleştiği belirtilen raporda, 2020'de yüzde 3,5 küçülen ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 4,6, 2022'de yüzde 2,9 ve 2023'te yüzde 2,2 büyüyeceği öngörüsü yer aldı.

“İŞGÜCÜ PİYASASI KOŞULLARI İYİLEŞMEYE DEVAM EDİYOR”

Raporda, işgücü piyasası koşullarının da iyileşmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, işsizlik oranının kademeli olarak azalacağı ve istihdam edilen kişi sayısının 2024'te salgın öncesi seviyelerine dönmesinin beklendiği ifade edildi.

“İŞSİZLİK 2023’TE DÜŞECEK”

ABD'de işsizlik oranının 2020'de yüzde 8,1 olduğunun hatırlatıldığı raporda, ülkedeki işsizliğin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de yüzde 5 ve 2023'te yüzde 4,7 olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

“ENFLASYON ARTABİLİR”

Raporda, ülkedeki enflasyonun ise 2021'de yüzde 1,6, 2022'de yüzde 1,8 ve 2023'te yüzde 1,9 olmasının beklendiği aktarıldı.