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    ABD kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

    ABD Çalışma Bakanlığı, ABD kasım ayı enflasyon rakamlarını aktardı. Ekimde yıllık yüzde 7,7 olan ABD enflasyonu, kasımda yüzde 7,1'e geriledi.
    • 13.12.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:40
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    ABD kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

    ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı.

    Ülkenin enflasyonu kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,1 seviyesinde; aylık bazda yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da beklenti altı gelerek, yıllık bazda yüzde 6; aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

    En fazla barınma fiyatları arttı

    Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artışlar, tüketici fiyatlarındaki yükselişe en büyük katkıyı yapan kalem oldu. Barınma endeksi kasımda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 7,1 arttı.

    Gıda fiyatlarındaki artış yavaşladı

    Gıda fiyatlarındaki artışlar ise önceki aylara kıyasla yavaşlama gösterirken, söz konusu kaleme ilişkin endeks kasımda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 10,6'lık artış kaydetti.

    Enerji endeksi de kasımda aylık yüzde 1,6 azalırken, yıllık yüzde 13,1 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da kasımda aylık yüzde 2'lik azalışa karşı yıllık yüzde 10,1 arttı.

    "En kötü geride kaldı"

    Analistler, kasım ayı enflasyonunda tahminlerin üzerindeki yavaşlamanın enflasyonda "en kötünün" muhtemelen geride kaldığını gösterdiğini ve Fed faiz artış hızında yavaşlamaya gitmesine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

    ABD

    Fed toplantısının sonucu yarın akşam açıklanacak

    ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu indirmek için faiz adımları atıyordu. Fed faiz kararı toplantısı bugün ve yarın yapılacak. 14 Aralık akşamı Türkiye saatiyle 21.00'de Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini aktaracak.

    Ekim enflasyonu

    ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetmişti. Söz konusu dönemde barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte öne çıkmıştı.

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