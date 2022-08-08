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- ABD enflasyon rakamları belli oldu mu? Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak?
ABD enflasyon rakamları belli oldu mu? Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Ekonomi dünyasının gözü kulağı ABD Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarihe çevrildi..
- 08.08.2022 - 14:12
ABD enflasyon rakamları açıklandı mı sorusu gündeme geldi.Küresel piyasaların gözü kulağı bu rakamlara çevrilmiş durumda.ABD enflasyonuna göre FED faiz kararını belirleyecek.
Konuyu yakından takip edenler ABD enflasyon rakamlarının açıklanacağı kritik günü beklemeye başladı.ABD'de enflasyon arttıkça dünya piyasası olumsuz etkileniyor.
Milyonlarca kişinin beklediği ABD Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih belli oldu.İşte o tarih..
ABD Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ABD tüketici temmuz ayı enflasyon oranları 10 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak.ABD üretici enflasyonu oranları ise 11 Ağustos Perşembe günü belli olacak.