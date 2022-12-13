ABD enflasyon verisi altını hareketlendirdi

ABD'de TÜFE, kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 olarak geldi. Açıklanan bu veri, dolar endeksini düşürdü, ons fiyatını ve gram altının değerini artırdı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ülkedeki kasım ayı enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az artış gösterdi.

Altının onsu arttı

ABD kasım ayı enflasyon verisinin yayınlanmasının ardından altının onsu 1.788 dolardan 1.809 dolara fırladı ve 1.813 dolara kadar yükseldi.

ABD'de durum böyle iken yurt içinde içinde serbest piyasada altın fiyatları da hafif yükselişe geçti. Gram altının fiyatı ilk refleks olarak 1.072 liradan 1.082 liraya çıktı ve ilerleyen dakikalar içinde 1.089'a kadar fırladı.

Gram altın böylelikle, tarihi rekorunu yenilemiş oldu.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Gram altın: 1.089 lira

Çeyrek altın: 1.799 lira

Cumhuriyet altını: 7 bin 334 lira

Tam altın: 7 bin 199 lira

Yarım altın 3 bin 599 lira