Petrol
79.88
2.42%
Euro
19.8564
1.12%
Dolar
18.6387
0.01%
Altın
1.089
2.13%
Borsa
5274
1.55%
Bitcoin
336.931
4.63%
BTXN Coin
5.04
0.59%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    ABD enflasyon verisi altını hareketlendirdi

    ABD'de TÜFE, kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 olarak geldi. Açıklanan bu veri, dolar endeksini düşürdü, ons fiyatını ve gram altının değerini artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD enflasyon verisi altını hareketlendirdi

    ABD Çalışma Bakanlığı, ülkedeki kasım ayı enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az artış gösterdi.

    Altının onsu arttı

    ABD kasım ayı enflasyon verisinin yayınlanmasının ardından altının onsu 1.788 dolardan 1.809 dolara fırladı ve 1.813 dolara kadar yükseldi.

    ABD'de durum böyle iken yurt içinde içinde serbest piyasada altın fiyatları da hafif yükselişe geçti. Gram altının fiyatı ilk refleks olarak 1.072 liradan 1.082 liraya çıktı ve ilerleyen dakikalar içinde 1.089'a kadar fırladı.

    Gram altın böylelikle, tarihi rekorunu yenilemiş oldu.

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları

    Gram altın: 1.089 lira

    Çeyrek altın: 1.799 lira

    Cumhuriyet altını: 7 bin 334 lira

    Tam altın: 7 bin 199 lira

    Yarım altın 3 bin 599 lira

    ABD enflasyon verisi altını hareketlendirdi #1


    Le Monde: Türkiye, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor
    Dünya

    Le Monde: Türkiye, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor

    Twitter'da yeni dönem! Sarı tik nedir, ne anlama geliyor? Twitter'da sarı tik kimlere veriliyor, ücretli mi?
    Teknoloji

    Twitter'da yeni dönem! Sarı tik nedir, ne anlama geliyor? Twitter'da sarı tik kimlere veriliyor, ücretli mi?

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir