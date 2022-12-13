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    ABD enflasyon verisi sonrası Bitcoin yükselişe geçti

    Küresel piyasalarda bu hafta en çok merak edilen veri olan ABD'nin kasım ayı enflasyonu açıklanınca piyasalar hareketlendi. Bunlardan biri de kripto para cephesi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:51
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    ABD enflasyon verisi sonrası Bitcoin yükselişe geçti

    ABD Çalışma Bakanlığı kasım ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az artış gösterdi.

    ABD kasım ayı enflasyon verisinin yayınlanmasının ardından altının onsu 1.788 dolardan 1.809 dolara fırladı. Ons altın fiyatları 1800 dolar seviyesini aşarak 1.813 dolara çıktı.

    Borsalarda yukarı yönlü sert hareketler görüldü.

    Bitcoin gün içinde yüzde 5'ten fazla arttı

    Kripto para piyasasının da en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, gün içindeki en düşük değeri 17 bin 94,5 dolardan yüzde 5,67 artışla 17 bin 934 dolara tırmandı.

    Bitcoin

    Ethereum ise yüzde 7,56 artışla 1.341,32 dolara yükseldi.

    Bitcoin


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