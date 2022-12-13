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ABD enflasyon verisi sonrası Bitcoin yükselişe geçti

ABD enflasyon verisi sonrası Bitcoin yükselişe geçti

Küresel piyasalarda bu hafta en çok merak edilen veri olan ABD'nin kasım ayı enflasyonu açıklanınca piyasalar hareketlendi. Bunlardan biri de kripto para cephesi oldu.