ABD enflasyon verisi sonrasında küresel piyasalar pozitif seyirde

Dün beklenen ABD enflasyon verisinin ardından küresel piyasalar rahat bir nefes aldı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle pozitif seyretmeye başladı.

Fed'in faiz artış oranı tahminleri aşağıya çekildi

Veri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 71 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başlasa da Fed üyelerinin açıklamaları 50 baz puanlık artış ihtimalinin yüzde 58'e inmesine sebep oldu. Veri öncesinde yüzde 70 seviyelerine kadar çıkan 75 baz puan faiz artışı ihtimali ise bugün yüzde 42 seviyesinde bulunuyor.

New York borsası yükseldi

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,13, Nasdaq endeksi yüzde 2,89 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,63 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa borsaları alış ağırılıklı seyir izledi

Avrupa tarafında dün pay piyasaları New York borsasına paralel alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Euro/dolar paritesi dün 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti

Euro/dolar paritesi dün 1,0369'la 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından kazançlarının önemli kısmını geri vererek 1,0280'de dengelendi.

Almanya'da dün açıklanan enflasyon verilerine göre temmuzda TÜFE aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 7,5 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Asya borsaları değer kazandı

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazandı. Japonya'da ise piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.

Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru geldi

Yurt içinde, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.829,62 puana geliştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 1,59 üzerinde, 2.829,58 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da kırdı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,15 azaldı

Dolar/TL ise dün yüzde 0,15 azalışla 17,8735'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9150 seviyesinde işlem görüyor.