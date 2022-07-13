ABD enflasyon verisine ilk tepki euro/dolar paritesinden geldi

Bugün ABD enflasyon verisi açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. Euro/dolar paritesi ilk kez 1 seviyesinin altını gördü.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 olarak açıklandıktan sonra euro, Aralık 2002'den beri ilk kez ABD Doları karşısında paritenin altına düşerek 0,9998 seviyesine geriledi.

Son gelişmelerle 1 dolar 1 eurodan daha değerli hale geldi.

Doların dünyadaki neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazandığı süreçte Euro’nun kan kaybı bir türlü durmuyor.

Ons altın 11 ayın en düşüğünde

Ons altın 1.707 dolar bandına çekilerek 11 ayın en düşük seviyesine çekildi.

Serbest piyasada döviz

ABD verisinin ardından İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 17,446 lira, euro 17,536 lira ve sterlin de 20,7485 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatlarına bakıldığında ise gram 962 lira, çeyrek 1.590 lira, Cumhuriyet 6 bin 481 lira, 22 ayar bilezik 881 lira, tam altın 6 bin 363 lira ve yarım altın ise 3 bin 181 lira oldu.