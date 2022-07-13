Petrol
99.59
0.10%
Euro
17.5356
0.84%
Dolar
17.4312
0.68%
Altın
966.07
0.66%
Borsa
2413
-0.86%
Bitcoin
341.114
-2.45%
BTXN Coin
7.19
-2.44%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    ABD enflasyon verisine ilk tepki euro/dolar paritesinden geldi

    Bugün ABD enflasyon verisi açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. Euro/dolar paritesi ilk kez 1 seviyesinin altını gördü.
    • 13.07.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD enflasyon verisine ilk tepki euro/dolar paritesinden geldi

    ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 olarak açıklandıktan sonra euro, Aralık 2002'den beri ilk kez ABD Doları karşısında paritenin altına düşerek 0,9998 seviyesine geriledi.

    Son gelişmelerle 1 dolar 1 eurodan daha değerli hale geldi.

    Doların dünyadaki neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazandığı süreçte Euro’nun kan kaybı bir türlü durmuyor.

    Ons altın 11 ayın en düşüğünde

    Ons altın 1.707 dolar bandına çekilerek 11 ayın en düşük seviyesine çekildi.

    Serbest piyasada döviz

    ABD verisinin ardından İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 17,446 lira, euro 17,536 lira ve sterlin de 20,7485 liradan işlem görüyor.

    Serbest piyasada altın fiyatları

    Altın fiyatlarına bakıldığında ise gram 962 lira, çeyrek 1.590 lira, Cumhuriyet 6 bin 481 lira, 22 ayar bilezik 881 lira, tam altın 6 bin 363 lira ve yarım altın ise 3 bin 181 lira oldu.

    dolar


    İlginizi Çekebilir

    Kenan Yıldız, Juventus'ta
    Transfer dosyası

    Kenan Yıldız, Juventus'ta

    Yapay zeka ile kazanmaya başla
    Metabot

    Yapay zeka ile kazanmaya başla

    Uzungöl yolunda araç kuyruğu, 10 kilometreyi buldu
    3. Sayfa

    Uzungöl yolunda araç kuyruğu, 10 kilometreyi buldu

    Görüş Bildir