ABD enflasyon verisinin ardından döviz ve altın fiyatları

ABD eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi beklentinin üzerine çıktı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Enflasyonun beklenenin üzerinde gelmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarını zora soktu.
PİYASANIN İLK REAKSİYONU
Veri açıklandıklan sonra piyasanın ilk reaksiyonu dolar/TL'de düşüş oldu. Dolar verinin öncesinde 34,2279 TL iken veri açıklandıktan sonra yüzde 0,04 azalışla 34,2089'a geriledi.
Ons altın ise 2 bin 614 dolardan, 2 bin 619 dolara yükseldi.
Gram altın ise 2 bin 876 liradan, 2 bin 881 liraya çıktı.
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 34,2089 lira
Euro: 37,5914 lira
Sterlin 44,8135 lira
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 2 bin 883,83 lira
Çeyrek altın: 4 bin 890,81 lira
Cumhuriyet altını: 19 bin 937,80 lira
Tam altın: 19 bin 574,72 lira
Yarım altın: 9 bin 789,51 lira
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