ABD enflasyon verisinin ardından döviz ve altın fiyatları

Haber Merkezi

ABD eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi beklentinin üzerine çıktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Enflasyonun beklenenin üzerinde gelmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarını zora soktu.

PİYASANIN İLK REAKSİYONU

Veri açıklandıklan sonra piyasanın ilk reaksiyonu dolar/TL'de düşüş oldu. Dolar verinin öncesinde 34,2279 TL iken veri açıklandıktan sonra yüzde 0,04 azalışla 34,2089'a geriledi.

Ons altın ise 2 bin 614 dolardan, 2 bin 619 dolara yükseldi.

Gram altın ise 2 bin 876 liradan, 2 bin 881 liraya çıktı.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,2089 lira

Euro: 37,5914 lira

Sterlin 44,8135 lira

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 883,83 lira

Çeyrek altın: 4 bin 890,81 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 937,80 lira

Tam altın: 19 bin 574,72 lira

Yarım altın: 9 bin 789,51 lira