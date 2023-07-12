ABD enflasyonu açıkladı! Ons altın tırmanışa geçti Bugün ABD'nin haziran ayı enflasyonu açıklandı. Mayıs'ta yüzde 4 olan enflasyon yüzde 3'e geriledi. Bu veri ons altını ve yurt içindeki altın fiyatlarını artırdı.

ensonhaber.com ABD'nin yüksek enflasyonu ülkedeki ekonomi politikalarını derinden etkiliyordu. Ons altını da baskılayan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artış kararları alınıyordu. Ancak bugün saat 15.30'da açıklanan haziran ayı enflasyonu 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de TÜFE, haziranda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 arttı. Enflasyon artış verisi analistlerin beklentilerini bile şaşırtan derecede geriledi. Ons altın artışa geçti ABD enflasyonun açıklanmasının andından ilk tepki ons atından geldi. Güne 1.935 dolardan başlayan altın fiyatı önce 1.946 dolara şimdi de 1.952 dolara yükseldi. Kapalıçarşı'da altın fiyatları Bu süreçte yurt içinde İstanbul, Kapalıçarşı'da altın fiyatları artışa geçti. Gram altın: 1.627 liradan 1.641 liraya çıktı Çeyrek altın: 2 bin 688 liradan 2 bin 713 liraya çıktı Cumhuriyet altını: 10 bin 955 liradan 11 bin 54 liraya çıktı Tam altın: 10 bin 755 liradan 10 bin 853 liraya çıktı Yarım altın: 5 bin 377 liradan 5 bin 426 liraya çıktı