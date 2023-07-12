ABD enflasyonu açıkladı! Ons altın tırmanışa geçti
ensonhaber.com

ABD'nin yüksek enflasyonu ülkedeki ekonomi politikalarını derinden etkiliyordu.

Ons altını da baskılayan Merkez Bankası (Fed) faiz artış kararları alınıyordu.

Ancak bugün saat 15.30'da açıklanan haziran ayı enflasyonu 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de TÜFE, haziranda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 arttı.

Enflasyon artış verisi analistlerin beklentilerini bile şaşırtan derecede geriledi.

Ons altın artışa geçti

ABD enflasyonun açıklanmasının andından ilk tepki ons atından geldi.

Güne 1.935 dolardan başlayan fiyatı önce 1.946 dolara şimdi de 1.952 dolara yükseldi.

ABD enflasyonu açıkladı! Ons altın tırmanışa geçti

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Bu süreçte yurt içinde İstanbul, Kapalıçarşı'da altın fiyatları artışa geçti.

Gram altın: 1.627 liradan 1.641 liraya çıktı

Çeyrek altın: 2 bin 688 liradan 2 bin 713 liraya çıktı

Cumhuriyet altını: 10 bin 955 liradan 11 bin 54 liraya çıktı

Tam altın: 10 bin 755 liradan 10 bin 853 liraya çıktı

Yarım altın: 5 bin 377 liradan 5 bin 426 liraya çıktı