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- ABD enflasyonu sonrası piyasanın ilk tepkisi
ABD enflasyonu sonrası piyasanın ilk tepkisi
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 17:09
- Güncelleme : 10.02.2022 - 17:24
Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verisinin, beklentileri aşarak yüzde 7,5'e yükseldiği açıklandı.
TÜFE 40 YILIN ZİRVESİNDE
Tüketici fiyatları aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ocak ayında gelinen yüzde 7,5 verisi 40 yılın zirvesine oturdu.
DÖVİZİN ENFLASYON VERİSİNE İLK TEPKİSİ
Dolar, ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yüzde 0,7 artarak 13,5508 liraya geldi. Euro, TL karşısında yüzde 0,14 düşerek 15,4600 oldu. Sterlin de 0,11 artarak 18,3853 liraya geldi.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Gram altın, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından sınırlı gerileme ile 796 lira oldu.
Gıram altın: 796 lira
Çeyrek altın: 1.315 lira
Cumhuriyet altın: 5 bin 360 lira
22 alar bilezik (gram): 729 lira
Tam altın: 5 bin 263 lira
Yarım altın: 2 bin 631 lira
Reşat altın: 5 bin 252 lira