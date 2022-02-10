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    ABD enflasyonu sonrası piyasanın ilk tepkisi

    Enflasyon tüm dünyanın ortak sorunu iken ekonomi devi ABD'den gelen enflasyonun yükselmesi haberine piyasa ilk tepkisini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 17:24
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    ABD enflasyonu sonrası piyasanın ilk tepkisi

    Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verisinin, beklentileri aşarak yüzde 7,5'e yükseldiği açıklandı.

    TÜFE 40 YILIN ZİRVESİNDE

    Tüketici fiyatları aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ocak ayında gelinen yüzde 7,5 verisi 40 yılın zirvesine oturdu.

    DÖVİZİN ENFLASYON VERİSİNE İLK TEPKİSİ

    Dolar, ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yüzde 0,7 artarak 13,5508 liraya geldi. Euro, TL karşısında yüzde 0,14 düşerek 15,4600 oldu. Sterlin de 0,11 artarak 18,3853 liraya geldi.

    ABD enflasyonu sonrası piyasanın ilk tepkisi #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Gram altın, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından sınırlı gerileme ile 796 lira oldu.

    Gıram altın: 796 lira

    Çeyrek altın: 1.315 lira

    Cumhuriyet altın: 5 bin 360 lira

    22 alar bilezik (gram): 729 lira

    Tam altın: 5 bin 263 lira

    Yarım altın: 2 bin 631 lira

    Reşat altın: 5 bin 252 lira


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