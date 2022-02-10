ABD enflasyonu sonrası piyasanın ilk tepkisi

Enflasyon tüm dünyanın ortak sorunu iken ekonomi devi ABD'den gelen enflasyonun yükselmesi haberine piyasa ilk tepkisini verdi.

Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verisinin, beklentileri aşarak yüzde 7,5'e yükseldiği açıklandı.

TÜFE 40 YILIN ZİRVESİNDE

Tüketici fiyatları aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ocak ayında gelinen yüzde 7,5 verisi 40 yılın zirvesine oturdu.

DÖVİZİN ENFLASYON VERİSİNE İLK TEPKİSİ

Dolar, ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yüzde 0,7 artarak 13,5508 liraya geldi. Euro, TL karşısında yüzde 0,14 düşerek 15,4600 oldu. Sterlin de 0,11 artarak 18,3853 liraya geldi.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından sınırlı gerileme ile 796 lira oldu.

Gıram altın: 796 lira

Çeyrek altın: 1.315 lira

Cumhuriyet altın: 5 bin 360 lira

22 alar bilezik (gram): 729 lira

Tam altın: 5 bin 263 lira

Yarım altın: 2 bin 631 lira

Reşat altın: 5 bin 252 lira

