ABD eylül enflasyonu açıklandı! Yıllık artış yüzde 3,7 oldu ABD'de tüketici fiyatları eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 3,7 olarak açıklandı.

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ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede enflasyonu düşürmek için yoğun çaba gösteriliyordu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Beklentiler

Piyasa beklentileri TÜFE'nin aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi.

TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselmişti.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,6 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon, ağustosta da yüzde 3,7 olmuştu.

Barınma endeksi enflasyonda en etkili kalem

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarında yaşanan artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olurken, benzin fiyatlarındaki artış da enflasyona önemli katkı yaptı.

Barınma endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 7,2 yükseldi. Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 1,5 artarken, yıllık yüzde 0,5 azaldı.

Gıda endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,7'lik artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 arttı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Eylülde beklentiler dahilinde artan çekirdek TÜFE, ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,3 yükselmişti.