ABD, finansal sistem kurallarını yeniden ele aldı ABD'daki bankacılık krizinin sonrasında finansal sistemdeki yapı tekrar gözden geçiriliyor.

AA

BD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC), ABD Hazine Bakanı Janet Yellen başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ABD'de finansal istikrar risklerin değerlendirilmesinde yeni kurallar önerildi.

Finansal istikrar risk tespiti, değerlendirmesi ve müdahalesi için önerilen çerçeve ile banka dışı finansal şirketlerin tespitine ilişkin öneriler tartışıldı.

Mevcut kılavuz değiştirilecek

Yellen, buradaki konuşmasında, FSOC'nin banka dışı firmaların sistemik önemli kurumlar olarak belirlenme şeklinin gözden geçirilmesi önerisinde bulunan Yellen, 2019'da yayınlanan mevcut kılavuzun, tespit sürecinin bir parçası olarak uygunsuz engeller yarattığını söyledi.

"Hatalı bir görüşe dayanıyor"

Yellen, bunun yararlı veya uygulanabilir olmadığını belirterek, bazılarının mali krizlerin nasıl başladığına ve getirdiği maliyetlere ilişkin hatalı bir görüşe dayandığını savundu.

"Bankacılık sistemi sağlam"

Bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarıyla sağlam kaldığı mesajını yineleyen Yellen, sektördeki son çalkantıların acil müdahale yetkisinin önemini gösterdiğini anımsattı.



Kamuoyu görüşüne sunulacak

Öte yandan, FSOC, "Finansal İstikrar Riskleri için Analitik Çerçeve" ile "Banka Dışı Finans Şirketi Tespitlerine İlişkin Kılavuz" olmak üzere iki belgeyi oy birliğiyle kamuoyu görüşüne sunmaya karar verdi.

Şeffaflık sağlanacak

Konseyin önerileri arasında, finansal istikrar risklerini ele alma yeteneğini geliştirmek, görevlerin nasıl yerine getirileceği konusunda şeffaflık sağlamak, titiz ve şeffaf bir tespit sürecini temin etmek de yer aldı.