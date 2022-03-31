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    ABD, günde 1 milyon varil petrolü piyasaya sürmeyi planlıyor

    Biden yönetimi, enflasyona karşı toplamda 180 milyon varil petrolü kullanıma açmayı düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 12:52
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    ABD, günde 1 milyon varil petrolü piyasaya sürmeyi planlıyor

    Washington yönetimi, enflasyonla mücadele için petrole başvurmaya hazırlanıyor.

    ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne göre, ülkede günde yaklaşık 20 milyon varil petrol tüketiliyor. Petrol ürünleri arasında benzin, dizel yakıt ve jet yakıtı bulunuyor.

    GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL PETROL KARARI

    Bloomberg'ün haberine göre, Beyaz Saray yönetimi, günde 1 milyon varil petrolü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Küresel petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 14 yılın zirvesine çıktı. Planla birlikte, ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla mücadele edilmesi hedefleniyor.

    PİYASAYA SÜRÜLECEK TOPLAM MİKTAR

    ABD Başkanı Joe Biden'ın, toplamda 180 milyon varil petrolün piyasaya sunulması konusunda karar verebileceği konuşuluyor.

    Konuyla ilgili kaynaklara işaret edilerek, "Perşembe gününe kadar resmi bir açıklama gelebilir." denildi. ABD ayrıcai Uluslararası Enerji Ajansı'ndan diğer ülkelerdeki petrol rezervlerinin piyasa sürülmesini koordine etmesini istiyor.

    ENFLASYONDA ARTIŞ

    ABD'de enflasyon, şubat ayında yıllık yüzde 7,9 artış gösterdi. Bu durum, ülkede Ocak 1982'den bu yana en hızlı artış olarak kayıtlara geçti.

    Ülkede yakıtın galon (yaklaşık 3,9 litre) fiyatı, ortalama 4.24 dolar düzeyinde seyrediyor.

    ABD, günde 1 milyon varil petrolü piyasaya sürmeyi planlıyor #1


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