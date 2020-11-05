ABD ham petrol stokları 8 milyon varil düştü

EIA verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 30 Ekim'de biten haftada 8 milyon varil düşerek 484 milyon 400 bin varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 163 bin varil artarak günde ortalama 13 milyon 600 bin varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 75,3 oldu. Aynı haftada benzin üretimi de günde ortalama 9 milyon 100 bin varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 600 bin varil düşerek, günde 5 milyon varil düzeyine geriledi.

API VERİLERİNE GÖRE DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre ise ABD ham petrol stokları aynı haftada, bir önceki haftaya göre 8 milyon 10 bin varil azaldı. API, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 2 milyon 450 bin varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 577 bin varil azaldığını bildirdi.