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    ABD havayollarında günlük yolcu sayısı arttı

    Koronavirüs salgını sonrasında getirilen seyahat yasağının havayollarını etkilediği biliniyor. Geçen sürede ABD havayollarında günlük yolcu sayısı salgın öncesine geri dönüş sinyali verdi.
    • 03.07.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 08:56
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    ABD havayollarında günlük yolcu sayısı arttı

    Salgın sonrası artan havayolu şirketi ekonomik sorunları tedbirlerin gevşetilmesi ile birlikte yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

    Günlük yolcu sayısı 2,49 milyon

    ABD'de Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz tatil haftası nedeniyle havayolu trafiğinde günlük yolcu sayısı koronavirüs salgını dönemindeki en yüksek rakam olan 2,49 milyonu buldu.

    Koronavirüs sürecindeki en kalabalık yolcu sayısı

    AA'nın haberine göre, Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nden (TSA) alınan verilere göre, 4 Temmuz tatiliyle birleşen hafta sonunda ABD havaalanlarında, koronavirüsün 2020'de başladığından bu yana en kalabalık yolcu sayısına ulaşıldı.

    Bugün ABD'de 2,49 milyon yolcunun hava alanlarındaki güvenlik kontrol noktalarından geçti.

    Dün ulaşılan yolcu hacmin ise, koronavirüs salgını öncesindeki 2019 Bağımsızlık Günü haftasında ulaşılan 2,35 milyon ortalamayı geride bıraktı.

    Havayolu taşımacılığı artan talebe yetişemiyor

    Havayolu ulaşımında talebin çok hızlı artmasına, ABD'li havayolu firmalarının personel kıtlığı yüzünden ayak uyduramadığı, pilot eğitim kurslarını hızlandırmak ve daha büyük uçaklar kiralamak zorunda kaldığı kaydedildi.

    yolculuk

    Uçuş iptalleri yaşanıyor

    Flight Aware izleme sitesine göre, ABD'de 6 bin 800'den fazla uçuşta gecikme yaşandığı cuma günü 587, bugün ise 540 uçuşun iptal edildiği aktarıldı.


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