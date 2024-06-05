ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Batı Şeria'da kötüleşen ekonomik koşullardan endişeli ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, vergi gelirlerinin tutulması dahil olmak üzere, Batı Şeria'daki ekonomik koşulların kötüleşmesiyle ilgili endişe duyduğunu ifade etti.

AA

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Batı Şeria'daki yaşama ve ekonomik koşullara yıkım etkisi yaptı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Hazine Bakanlığı'nın 2025 mali yılı bütçe talebine ilişkin ABD Senatosu'nda düzenlenen oturuma katıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım

Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen'ın, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik politikaları nedeniyle İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım çağrısında bulunması üzerine Yellen, konuyu görüşme talebini olumlu yanıtladı.

Janet Yellen, gelirlerin alıkonmasından rahatsız

Yellen, Van Hollen'ın Batı Şeria'da olanlarla ilgili endişelerini paylaştıklarını belirterek bazı önlemler aldıklarını ve gelirlerin alıkonmasından rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

"Endişeliyiz"

Bu konu ve genel olarak Batı Şeria'daki ekonomik koşulların kötüleşmesiyle ilgili kaygılarına ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir mektup yazdığını anımsatan Yellen, "Biz de orada olup bitenlerden derin endişe, rahatsızlık duyuyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)