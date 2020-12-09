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    ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den 916 milyar dolarlık yeni destek paketi teklifi

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi için 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu bildirdi.
    • AA
    • 09.12.2020 - 10:39
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 10:40
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    ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den 916 milyar dolarlık yeni destek paketi teklifi

    ABD koronavirüs teşvik paketi ile ilgili birçok kez teklif verdi ve başkanlık seçimleri arifesinde de karar değiştirerek konuyu erteledi. Bu söz konusu teklifin konuşulması bile piyasalar üzerinde olumlu hava esmesine neden oldu.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni teklif ile ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile akşam saatlerinde bir görüşme yaptığını belirtti.

    916 MİLYAR DOLARLIK BİR DESTEK PAKETİ TEKLİFİ

    Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump adına 916 milyar dolarlık bir destek paketi teklifi sunduğunu belirten Mnuchin, söz konusu teklifin geçen hafta Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tarafından sunulan 908 milyar dolarlık tekliften biraz daha büyük olduğunu kaydetti.

    ABD Hazine Bakanı Mnuchin den 916 milyar dolarlık yeni destek paketi teklifi #1

    “TEKLİF SAĞLAM MALİ SORUMLULUK KORUMALARI İÇERİYOR”

    Mnuchin, "Bu teklif, eyalet ve yerel yönetimler için kaynak, işletmeler, okullar ve üniversiteler için sağlam mali sorumluluk korumalarını içerir." değerlendirmesinde bulundu.

    KAYNAK FONLARDAN SAĞLANACAK

    Mnuchin, teklifin bir parçası olarak, Maaş Koruma Programı kapsamında kullanılmayan fonlardan 140 milyar dolar ile hazine fonlarından 429 milyar doların kullanılacağını kaydetti.

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