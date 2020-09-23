ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, üçüncü çeyrekten umutlu

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkelerinin üçüncü çeyrekte, sektörlerdeki gelişme ve artan ticari faaliyetle desteklenen bir büyüme göreceklerine inandığını dile getirdi.

Küresel ekonominin önemli aktörlerinden ABD’de açıklanan veriler olumlu olsa da veriler beklentilerin altında kaldığı ve belirsizlikler devam ettiği için olumsuz bir hava söz konusu.

POWELL’IN EK DESTEK VURGUSU OLUMLU HAVA ESTİRDİ

Buna karşın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’den ev destek vurgusu gelince ilkim tekrar olumluya döndü.

Powell’ın koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik atılan adımların etkili olduğunu ancak Kongre'nin ekonomik mücadele için daha fazla para harcamasının gerekebileceğini ifade etmesi, küresel piyasalara da pozitif yansıyabilir.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin sunum yaptı.

MNUCHİN, BU YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE "MUAZZAM" BİR BÜYÜME BEKLİYOR

Mnuchin, bu yılın üçüncü çeyreğinde "muazzam" bir büyüme beklediklerini belirterek yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine yönelik teşvik paketleri ve ekonomik normalleşmeyle dikkate değer bir toparlanma sağlandığını ancak salgından sert bir şekilde etkilenen endüstriler için ilave desteğin gerektiğini ifade etti.

Mnuchin, "Her Amerikalının mümkün olan en kısa sürede işine dönmesi konusunda kararlıyız. Üçüncü çeyrekte, güçlü perakende satışları, konut satışları, imalat sanayi büyümesi ve artan ticari faaliyetle desteklenen muazzam bir büyüme göreceğimize inanıyorum. Hedeflenen bir destek paketinin hala gerekli olduğuna inanıyorum ve yönetim iki taraflı bir anlaşmaya varmaya hazır." şeklinde konuştu.

"DESTEK PAKETİNİN HALA GEREKLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 24 büyümesinin beklendiğini belirten Mnuchin, hayata geçirilen teşvik paketleriyle toparlanmanın güçlü olduğunu aktardı.

Mnuchin, "CARES Yasası ile birlikte ekonomik normalleşme dikkate değer bir ekonomik toparlanma sağladı, ancak pandemiden sert bir şekilde etkilenen bazı endüstriler için ilave destek gerekebilir." diye konuştu.