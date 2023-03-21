ABD Hazine Bakanı Yellen, bankacılık sisteminin istikrar kazandığı görüşünde ABD'de iki bankanın art ardı iflasının diğer bankalara sıçrayacağı endişesi ile ilgili yapılan açıklamalar, krizin yatıştığı yönünde gelişiyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Amerikan Bankacılar Birliği'nin zirvesinde yapacağı konuşmanın metni paylaşıldı.

Bankaların iflas riski azaldı

Yellen, burada bankacılık sistemindeki durumun "istikrar kazandığını" belirterek, attıkları adımların başka bankaların iflas riskini azalttığını ifade etti.

"Kararlı ve güçlü adımlar atıldı"

Yaklaşık iki hafta önce iki bankada bankacılık sistemi ve ekonomi üzerinde daha geniş önemli etkileri olabilecek sorunlar olduğunu öğrendiklerini belirten Yellen, durumun hızlı bir müdahale gerektirdiğini aktardı. Ve Yellen, bu doğrultuda federal hükümetin ABD bankacılık sistemine halkın güvenini güçlendirmek ve Amerikan ekonomisini korumak için "kararlı ve güçlü" adımlar attığını aktardı.

"Daha küçük kurumlar yayılma riski oluşturan mevduat çıkışlarına uğrarsa, benzer eylemler gerekebilir"

İlk olarak Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank kararlarında tüm mevduat sahiplerini korumak için ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile birlikte çalıştıklarını anımsatan Yellen, konuşma metninde şu ifadelere yer verdi.

Attığımız adımlar, belirli bankalara veya banka sınıflarına yardım etmeye odaklanmadı. ABD bankacılık sistemini daha geniş kapsamda korumak için müdahalemiz gerekliydi. Daha küçük kurumlar, yayılma riski oluşturan mevduat çıkışlarına uğrarsa, benzer eylemler gerekebilir.

"ABD bankacılık sistemi sağlam kalmaya devam ediyor"

Durum istikrar kazanıyor ve ABD bankacılık sistemi sağlam kalmaya devam ediyor. Fed tesisi ve iskonto penceresi kredileri, bankacılık sistemine likidite sağlamayı amaçlandığı şekilde gerçekleştiriyor. Bölgesel bankalardan toplu mevduat çıkışları istikrar kazandı.

"İhtiyatlı olmaya devam edeceğiz"

Yellen, dinamik ve çeşitliliğe sahip bankacılık sisteminin Amerikan ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, büyük bankalar kadar küçük ve orta ölçekli bankaların ülke ekonomisinde önemli bir rol oynadığını kaydetti. Yellen, güvenli ve sağlam bir bankacılık sisteminin Amerikan ekonomisinin sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, tamamen işlerini yapmaya odaklandıklarını ve ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini bildirdi.