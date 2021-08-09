ABD Hazine Bakanı Yellen borç limitini artırmaktan yana

ABD Hazine Bakanı Yellen, Kongre'ye iki partinin de desteğiyle daha önce çağrıda bulunduğu borç limitini yükseltme söylemini yineledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmamasının ülke ekonomisine zarar vereceğini belirterek, yükseltme çağrısında bulundu.

HÜKÜMETİN HARCAMALARINI ARTIRMAYACAK

Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, borç limitinin artırılması veya askıya alınmasının hükümetin harcamalarını artırmayacağını veya gelecekteki bütçe teklifleri için harcamaya izin vermeyeceğini yineledi.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ABD EKONOMİSİNE ZARAR VEREBİLİR

Borç limitinin artırılmasının sadece Hazine'nin önceden yürürlüğe giren harcamalar için ödeme yapmasına izin verdiğini vurgulayan Yellen, "Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, ABD ekonomisine ve tüm Amerikalıların geçim kaynaklarına onarılamaz zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine Bakanı Yellen, "Bu ortak bir sorumluluktur ve Kongre'yi ABD'nin kredisini korumak için geçmişte olduğu gibi iki partili bir temelde bir araya gelmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, 23 Temmuz'da Kongre'ye gönderdiği bir mektupta, ülkenin borç limitinin yükseltilmemesi halinde Hazine Bakanlığının "olağanüstü önlemler" alacağı uyarısında bulunmuştu.

BORÇLANDIRMA FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

ABD Hazine Bakanlığı, 2 Ağustos'ta borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.