ABD Hazine Bakanı Yellen: Hâlâ aşırı politika müdahalelerine ihtiyaç var

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın beklenen konuşması gerçekleşti. Yellen, konuşmasında finansal sistemdeki kırılganlıkları gidermek için daha fazlasının yapılması gerektiğinin sinyalini verdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikan finans sistemine yönelik riskleri ele almak üzere ülkedeki mali regülatörlerle bir araya geldi.

"KORONAVİRÜS EKONOMİYE BASKI YAPTI"

Göreve gelmesinin ardından ilk Finansal İstikrar Gözetim Konseyi Toplantısı'nı yöneten Yellen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıl önce koronavirüs salgının ekonomide ve finansal sistemde önemli bir baskıya neden olduğunu anlattı.

"ŞU ANDA DERİN BİR ÇUKURDAN ÇIKIYORUZ"

Yellen, "Aslında şu anda derin bir çukurdan çıkıyoruz ancak çukurun kolaylıkla daha da derinleşebileceğine dikkat etmeliyiz." dedi.

HEDGE FON ÇALIŞMA GRUBU YENİDEN TOPLANACAK

Salgının bazı hedge fonların kaldıracının da stresi artırabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Yellen, hedge fonların oluşturduğu riskleri inceleyen Hedge Fon Çalışma Grubu'nun yeniden toplanacağını duyurdu.

2008'deki Finansal Krizi'nin ardından artan sermaye ve likidite gereksinimlerinin bankaların salgının neden olduğu krizi atlatmasına yardımcı olduğuna işaret eden Yellen ancak piyasa işleyişini desteklemek için hala aşırı politika müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yellen, "Finansal sistemdeki kırılganlıkları gidermek için daha fazlasını yapmalıyız." ifadesini kullandı.

"TAHVİL PİYAYASI DA ÖNEMLİ"

Yellen, kırılganlıkların giderilmesi gereken bir diğer alanın tahvil piyasası olduğunu belirterek "Güçlü bir ABD ekonomisi için derin ve likit bir tahvil piyasası gereklidir. Bu tüm finansal sistem için kritiktir. ABD dolarını dünyanın rezerv para birimi olarak destekler ve küresel olarak varlık sınıfları için bir mihenk taşıdır." ifadelerini kullandı.

"DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN YENİ RİSKLER VAR"

İklim değişikliği gibi yeni risklerin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yellen, iklim değişikliğinin çevre için varoluşsal bir tehdit olduğunu ve ülkenin finansal istikrarı için çok büyük bir risk oluşturduğunu kaydetti.