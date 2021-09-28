ABD Hazine Bakanı Yellen: Kongrenin borç limitini hızla ele alması zorunlu

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın, yayınlanan konuşma metninde, Kongrenin borç limitini hızla ele almasının zorunlu olduğu, aksi takdirde ABD'nin ilk kez temerrüde düşeceği yer aldı.

ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın 28 Eylül'de yapacağı konuşmanın metnini yayınladı.

“DELTA VARYANTINDAN KAYNAKLANAN ZORLUKLAR TOPARLANMA HIZINI BASTIRIYOR”

ABD'nin hızlı bir toparlanma yaşadığına işaret eden Yellen, koronavirüs salgınında Delta varyantından kaynaklanan zorlukların toparlanma hızını bastırmaya ve ekonominin önünde önemli engeller oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

“EKONOMİMİZİN ORTA VADELİ GİDİŞATI KONUSUNDA İYİMSERİM”

Yellen, "Yine de ekonomimizin orta vadeli gidişatı konusunda iyimserim ve gelecek yıl tam istihdama döneceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

FEDERAL BORÇ LİMİTİNİN YÜKSELTİLMESİ KONUSUNDA ÇAĞRISINI YENİLEDİ

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında atılan adımları hatırlatan Yellen, federal borç limitinin yükseltilmesi konusunda ise bir kez daha çağrı yaptı.

“AMERİKA TARİHTE İLK KEZ TEMERRÜDE DÜŞECEK”

Yellen, "Kongrenin borç limitini hızla ele alması zorunludur. Aksi takdirde Amerika tarihte ilk kez temerrüde düşecektir. ABD'nin kredisi zedelenecek, ülkemiz büyük olasılıkla bir mali kriz ve ekonomik durgunlukla karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı.

“BORÇ TAVANI 1960'TAN BU YANA 78 KEZ ARTIRILDI”

Ekonomi için "felaketin" önlenmesi gerektiğini vurgulayan Yellen, borç tavanının 1960'tan bu yana 78 kez artırıldığını ve askıya alındığını anımsattı.