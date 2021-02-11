ABD Hazine Bakanı Yellen: Kripto paraların kötüye kullanımı büyüyen bir sorun

ABD Hazine Bakanı Yellen, uyuşturucu kaçakçılarının kârlarını artırmak için kripto paraları kullandığını dile getirerek bu konuda sorumlu inovasyonun devreye girmesi gerektiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, finansal sektör inovasyon politikasına ilişkin yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, politika yapıcılar, regülatörler ve özel sektörden uzmanların bir araya geldiği toplantıda Amerikan finans sisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik teknoloji çözümlerine odaklanıldığı aktarıldı.

"RİSK PATLAMASININ ORTASINDAYIZ"

Hazine Bakanı Janet Yellen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dolandırıcılık, kara para aklama, terör finansmanı ve veri gizliliğiyle ilgili bir risk patlamasının ortasında olunduğuna dikkati çekti.

Koronavirüs salgınının hayatın büyük bir kısmını çevrim içi ortama taşıdığına işaret eden Yellen, suçluların da bununla birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Yellen, toplumu ayakta tutan kurumları hedef alan daha çok ve karmaşık siber saldırılara şahit olunduğunu belirterek, "Kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımı büyüyen bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.

“UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI KRİPTO PARALARI KÂRLARINI AKLAMAK İÇİN KULLANIYOR”

Kripto paraların çevrim içi uyuşturucu kaçakçılarının kârlarını aklamak için kullanıldığını ve terörizmi finanse etmek için bir araç olduğuna işaret eden Yellen, kurumların bu gibi suçlarla mücadelede önemli rol oynadığını, özel sektörün kötü aktörlerin mevcut teknolojileri kötüye kullanmasını engellemenin yollarını bularak muazzam kaynaklara yatırım yaptığını aktardı.