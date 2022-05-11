ABD Hazine Bakanı Yellen, küresel büyümede oynaklığa karşı uyardı

Küresel piyasalarda oynaklıklar devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Yellen, bu konuya dikkati çeken bir açıklama yaptı.

Küresel piyasaları etkileyen unsurlar Rusya-Ukrayna savaşı, koronavirüs salgını, emtia fiyatlarındaki artış ve enflasyonist baskı olarak dikkati çekiyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturumda, koronavirüs salgını nedeniyle küresel büyümede devam eden oynaklık ve eşitsizlik potansiyeli olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ise ekonomik belirsizliği daha da artırdığını yorumunda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı belirsizliği artırdı

AA'nın haberine göre ülkeler salgınla boğuşmaya devam ettiği için küresel büyümede devam eden oynaklık ve eşitsizlik potansiyeli olduğuna işaret eden Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya "sebepsiz yere" saldırmasının ise ekonomik belirsizliği daha da artırdığını söyledi.

"Rus ekonomisi küçülecek"

Rus ekonomisinin yüzde 10 ile yüzde 15 arasında küçüleceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Yellen, "Ekonomileri açık bir şekilde resesyonda." değerlendirmesinde bulundu.