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ABD Hazine Bakanı Yellen: Piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri yok

ABD Hazine Bakanı Yellen: Piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri yok

Fed faiz artırırken, enflasyonu düşürmeyi hedefliyor. Faiz artırmanın büyümenin önünde bir engel olduğu eleştirilerine karşın ABD Hazine Bakanı Yellen da "Piyasalarda istikrarsızlık yok" diyor.