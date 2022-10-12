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- ABD Hazine Bakanı Yellen: Piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri yok
ABD Hazine Bakanı Yellen: Piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri yok
- 12.10.2022 - 09:20
- Güncelleme : 12.10.2022 - 09:44
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, CNBC'ye verdiği röportajda, yükselen faiz oranlarına ilişkin endişelerin oynaklığı artırdığı bir dönemde, ABD piyasalarında finansal istikrarsızlık belirtileri görmediklerini ifade etti.
"ABD'de finansal istikrarsızlık belirtileri görmedik"
Yellen, piyasaların iyi işlemeye devam ettiğini belirterek, "ABD'de ve finansal piyasalarımızda gerçekten finansal istikrarsızlık belirtileri görmedik." değerlendirmesinde bulundu.
"Fed enflasyonu düşürmekte kararlı"
AA'nın haberine göre, Fed'in politikası hakkında konuşmayacağını ancak bankanın enflasyonu düşürmekte kararlı olduğunu belirten Yellen, Fed'in enflasyonu nasıl kontrol altına alacağına dair bir plan hazırladığını ve bunun piyasa tarafından oldukça iyi anlaşıldığını düşündüğünü kaydetti.
"Fed bağımsız" vurgusu
Yellen, Fed'in yaklaşımına itiraz etmediğini ve karar alma süreçlerine müdahale etmeyeceğini vurgulayarak "Fed'in bağımsızlığına güçlü bir şekilde inanıyorum." dedi.