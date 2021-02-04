ABD Hazine Bakanı Yellen: Piyasaların düzgün işlediğinden emin olmalıyız

ABD Hazine Bakanı Yellen, katıldığı bir televizyon programında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak piyasaların düzgün bir şekilde işlediğinden emin olunması gerektiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, katıldığı programda piyasalarda son haftalarda yaşanan aşırı oynaklığa dair regülatörlerle bir araya geleceğini belirterek, "Finansal piyasalarımızın düzgün ve verimli bir şekilde işlediğinden, yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız." dedi.

“PİYASALAR SON BİR HAFTADIR AŞIRI OYNAK”

Piyasalarda son haftalarda yaşanan aşırı oynaklığa ilişkin bugün regülatörlerle bir toplantı yapacağını belirten Yellen, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan (CFTC) yetkililerle son gelişmeleri değerlendireceklerini bildirdi.

"AMERİKALILARIN İHTİYAÇ DUYDUKLARI YARDIMI ALMALARI İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ"

ABD'nin salgın ve ekonomi olmak üzere iki krizle karşı karşıya olduğuna işaret eden Yellen, Amerikalıların gereksiz yere acı çekmediğinden ve ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak istediğini ifade etti.

“DESTEK PAKETİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUM”

ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte çalışarak bu ihtiyaçları karşılayacak destek paketinin hayata geçirilmesini sağlamak istediğini ifade eden Yellen, söz konusu paketin yasalaştığından emin olmak istediğini vurguladı.

“PAKET ÇOCUK YOKSULLUĞUNU YÜZDE 50 AZALTABİLİR”

Yellen, destek paketinin çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına hitap ettiğini belirterek, "Bu paketin çocuk yoksulluğunu yüzde 50 azaltabileceği tahmin ediliyor." dedi.