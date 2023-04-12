ABD Hazine Bakanı Yellen: Risklere karşı tetikteyiz IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları devam ediyor. Küresel ekonomiye yön veren aktörler de bu topantıda görüşlerini paylaşmayı sürdürüyor.

AA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yellen, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ettiklerini söyledi.

"Küresel ekonomi tahmin edilenden daha iyi bir yerde"

Şubattaki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı sırasında küresel ekonominin geçen sonbaharda tahmin edilenden daha iyi bir yerde olduğuna dair sözlerini anımsatan Yellen, temel resmin büyük ölçüde değişmediğini söyledi.

"Tedarik zinciri baskıları hafiflemeye devam ediyor"

Yellen, gıda ve enerji gibi emtia fiyatlarının istikrar kazandığına işaret ederek tedarik zinciri baskılarının ise hafiflemeye devam ettiğini anlattı.

Karadeniz Tahıl Girişimi

Küresel büyüme tahminlerinin sonbahardakinden daha yüksek seviye olmaya devam ettiğini belirten Yellen, bu ilerlemenin kısmen attıkları adımlardan kaynaklandığını kaydetti. Yellen, bu adımların ABD'nin kendi sınırları içindeki makroekonomik politikaları ile gıda maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan Karadeniz Tahıl Girişimi gibi ortak eylemleri içerdiğini aktardı.

Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması

Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına da değinen Yellen, bu uygulamanın da Rusya'nın birincil gelir kaynağını azaltırken küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

"ABD'de enflasyon hala çok yüksek"

Yellen, ABD'de işgücü piyasasının güçlü olmaya devam ettiğini ve işsizlik oranın tarihi düşük seviyelere yakın seyrettiğini belirterek son 6 ayda enflasyonun ılımlı hale geldiğine dair olumlu işaretler görülmesine rağmen enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ifade etti.

"Aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ediyoruz."

Dünyanın bir yılı aşkın süredir Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın olumsuz ekonomik sonuçlarıyla mücadele ettiğini, birçok ülkenin hala Kovid-19 salgınının neden olduğu şoktan toparlanmaya devam ettiğini ve ABD dahil bazı ülkelerde bankacılık sistemleri üzerinde son zamanlarda baskılar olduğuna işaret eden Yellen, "Aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ediyoruz." dedi.

Küresel ekonomi için "borç krizi" uyarısı

Borç yükünün birçok ülke için önemli bir ekonomik "ters rüzgar" olmaya devam ettiğine işaret eden Yellen, düşük gelirli ülkelerin yarısından fazlasının borç sıkıntısı içinde ya da yakınında olduğunu aktardı. Yellen, "Borç krizlerinin etkilerinin sınır tanımadığını biliyoruz; küresel ekonomi üzerinde art arda gelen etkileri olabilir." uyarısında bulundu

"Ekonomide bir gerileme beklemiyorum"

Yellen, ABD'de bankacılık sisteminin güçlü ve dayanıklı, sağlam sermaye ile likiditeye sahip olduğunu yineleyerek ABD ekonomisinin iyi performans gösterdiğini, istihdam artışının devam ettiğini ve enflasyonun kademeli düştüğünü aktardı. Yellen, "Ekonomide bir gerileme beklemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.