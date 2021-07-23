ABD Hazine Bakanı Yellen'dan iklim mücadelesi için çağrı

Dünyanın en önemli sorunu olarak görülen iklim değişikliği ile mücadele için finans kuruluşlarının yatırımları özendirilmesi gündemde.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın iklim finansmanını görüşmek üzere kalkınma bankalarının başkanları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek çağrıda bulunduğu bildirildi.

EMİSYON AZALTMA ÖNLEMLERİNİ UYGULAMALARI KONUSUNDA DESTEK

Bakanlığın açıklamasında, Yellen'ın kalkınma bankalarını özellikle özel sektör operasyonlarıyla iklim uyumuna daha fazla odaklanmaları ve gelişmekte olan ülkeleri emisyon azaltma önlemlerini uygulamaları ile kritik ekosistemleri koruma konusunda desteklemek için teşvik ettiği bildirildi.

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMANINI HAREKETE GEÇİRMEK TALEBİ

Söz konusu toplantıya ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin yanı sıra Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası temsilcilerinin katıldığı belirtilen açıklamada, kalkınma bankalarının daha fazla özel sektör finansmanını harekete geçirmesinin yollarının ele alındığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, Yellen'ın kalkınma bankalarını özellikle özel sektör operasyonlarıyla iklim uyumuna daha fazla odaklanmaları ve gelişmekte olan ülkeleri emisyon azaltma önlemlerini uygulamaları ile kritik ekosistemleri koruma konusunda desteklemek için teşvik ettiği bildirildi.