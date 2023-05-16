ABD Hazine Bakanı Yellen'den ABD'nin itibarını koruma çağrısı ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik yazdığı mektupta, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde ülkenin nakit sıkıntısı çekebileceğini bildirdi.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik yeni bir mektup kaleme aldı.

Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin borç limitini haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazine'nin hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yellen, bu tahminlerin mevcut verilere dayandığına işaret ederek, federal gelirler, harcamalar ve borçların bu tahminlerden farklı olabileceğini kaydetti.

Borç limiti konusunda son dakikaya kalmama uyarısı

Hazine'nin olağanüstü önlemleri tükettiği fiili tarihin bu tahminlerden birkaç gün veya hafta sonra olabileceğini belirten Yellen, daha fazla bilgi edinildikçe gelecek hafta Kongre'ye ek bilgi sağlayacağını aktaracağını belirterek şöyle konuştu:

Borç limitinin askıya alınması veya artırılması için son dakikaya kadar beklemenin işletme ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini ve ABD'nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini geçmiş borç limiti açmazlarından öğrendik.

ABD'nin itibarını koruma çağrısı

Yellen, Kongre'ye yönelik mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin itibarını koruma çağrısını yineledi.

Borç limiti açmazı

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor. ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, borç limiti konusunu görüşmek üzere salı günü Kongre liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.