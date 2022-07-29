ABD Hazine Bakanı Yellen'den 'resesyon yok' açıklaması

ABD'de ekonomi iki çeyrekte üst üste daralınca teknik açıdan resesyonu girildiği ilan edilse de yöneticiler aynı kanıda değil.

ABD'de enflasyon yüksek, büyüme iki çeyrektir üst üste daraldı. Yöneticiler ise tek tek açıklama yaparak, bu durumun dünyada yaşanan gelen durumun etkisiyle oluştuğunu ve aynı zamanda işletmelerin kârlılığının devam etmesinden dolayı tam bir resesyon olduğunu düşünmediklerini iletiyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını, işletmelerin büyüdüğünü bildirdi.

ABD ekonomisinin dirençli kalmaya devam ediyor

Yellen, basın toplantısında, zorluklar karşısında ABD ekonomisinin dirençli kalmaya devam ettiğini, ekonominin daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeye geçiş yaptığını anlattı.

"Şu anda yaşanan resesyon tanımına uymuyor"

Ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldığına dair verilere ilişkin Yellen, "Çoğu ekonomist ve çoğu Amerikalı benzer bir resesyon tanımına sahiptir. Önemli iş kayıpları ve toplu işten çıkarmalar, işletmelerin kapanması, özel sektör faaliyetinin önemli ölçüde yavaşlaması, aile bütçelerinin büyük bir baskı altında olması, özetle ekonomimizin geniş tabanlı zayıflaması. Şu anda gördüğümüz şey bu değil.

İşletmeler büyüyor

İstihdam artışı devam ediyor, hanehalkı maliyesi güçlü kalmaya devam ediyor, tüketiciler harcama yapıyor ve işletmeler büyüyor." değerlendirmesini yaptı.

"Enflasyon gelecek günlerde düşecek"

Yellen, Amerikalıların şu anda yüksek enflasyon nedeniyle büyük bir stres altında olduğunu belirterek, enflasyonun gelecek günlerde düşeceğine dair göstergeler olduğunu söyledi.

"Fed, i ş gücü piyasasını korurken enflasyonu düşürmeye çabalıyor"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmek için gerekli adımları attığına işaret eden Yellen, iş gücü piyasasını korurken enflasyonu düşürmenin yolu olduğunu vurguladı.

ABD ekonomisi üst üste içi çeyrektir küçülüyor

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı öncü verilere göre, GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.