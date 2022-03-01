Euro
15.50
-0.48%
Dolar
13.81
-0.23%
Altın
846.71
-0.45%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
592.668
10.01%
BTXN Coin
36.79
-1.89%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işliyor

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiği bir ortamda ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal sisteminin "düzenli bir şekilde" işlemeye devam ettiğini bildiren bİr açıklama yaptı.
    • AA
    • 01.03.2022 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işliyor

    ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

    Söz konusu toplantıda konseyin "Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgaliyle" ilgili uluslararası gelişmeler hakkında güncel bilgileri aldığı belirtilen açıklamada, "Konsey, ABD finansal sisteminin düzenli bir şekilde işlemeye devam ettiğini kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

    KONSEY FİNANSAL GELİŞMELERİ İZLEMEYE DEVAM EDECEK

    ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, konseyin finansal gelişmeleri izlemeye devam edeceği vurgulandı.


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Sınırlar, ASELSAN teknolojileriyle donatılıyor
    Teknoloji

    Sınırlar, ASELSAN teknolojileriyle donatılıyor

    Demet Özdemir'in doğum günü elbisesinin fiyatı
    Magazin

    Demet Özdemir'in doğum günü elbisesinin fiyatı

    Görüş Bildir