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ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işliyor

ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işliyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiği bir ortamda ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal sisteminin "düzenli bir şekilde" işlemeye devam ettiğini bildiren bİr açıklama yaptı.