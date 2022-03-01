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- ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işliyor
ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işliyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiği bir ortamda ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal sisteminin "düzenli bir şekilde" işlemeye devam ettiğini bildiren bİr açıklama yaptı.
- AA
- 01.03.2022 - 08:58
ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Söz konusu toplantıda konseyin "Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgaliyle" ilgili uluslararası gelişmeler hakkında güncel bilgileri aldığı belirtilen açıklamada, "Konsey, ABD finansal sisteminin düzenli bir şekilde işlemeye devam ettiğini kaydetti." ifadeleri kullanıldı.
KONSEY FİNANSAL GELİŞMELERİ İZLEMEYE DEVAM EDECEK
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, konseyin finansal gelişmeleri izlemeye devam edeceği vurgulandı.