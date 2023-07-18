ABD Hazine Bakanlığı: G20'de iki ülke ekonomisindeki refahı artırmak ele alındı Bakan Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan birlikte, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantısında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüşmüştü. ABD Hazine Bakanlığı görüşmeye dair açıklama yaptı.

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ABD Hazine Bakanlığı'ndan Hazine Bakanı Janet Yellen ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapıldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yapılan görüşmede Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünün görüşüldüğü bildirildi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'da bulunan Yellen'in, buradaki temasları kapsamında Şimşek ve Erkan ile bir araya geldiği belirtildi.

Türkiye'nin ekonomik politika yönü görüşüldü

Açıklamada, Yellen'in, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı.

İki ülke ekonomisinde refahı artırmak için nasıl birlikte çalışabileceği konuşuldu

Bakanlığın açıklamasında, görüşmede ayrıca, küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20'de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi.