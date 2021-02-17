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    ABD Hazine Bakanlığı ve Avrupa Merkez Bankası ekonomi teşviklerini görüştü

    ABD Hazine Bakanı Yellen ile ECB Başkanı Lagarde, ekonomiyi teşvik edecek politika araçları ile ilgili fikir alışverişi yaptı.
    • AA
    • 17.02.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 09:27
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    ABD Hazine Bakanlığı ve Avrupa Merkez Bankası ekonomi teşviklerini görüştü

    Dünyaya yön veren ekonomik güçler, koronavirüs salgınının oluşturduğu olumsuz koşullara birlikte çözüm bulmak amacıyla görüşmeler yapıyor.

    Bu  kapsamda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomiyi  teşvik edecek politika araçlarını görüştü

    TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

    ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

    ORTAK ÖNCELİKLER ELE ALINDI

    Açıklamada, söz konusu görüşmede, Yellen'ın koronavirüs salgınını sona erdirme, güçlü küresel ekonomik toparlanmayı destekleme, finansal istikrarı sürdürme ve iklim değişikliği tehdidi de dahil olmak üzere ortak öncelikleri ele aldığı aktarıldı.

    YELLEN, ECB'NİN SALGINA KARŞI HIZLI VE KARARLI POLİTİKA MÜDAHALESİNİ ÖVDÜ

    Karşılıklı çıkarları ilgilendiren ekonomik ve mali konularda transatlantik iş birliğinin derinleştirilmesinin öneminin vurgulandığına işaret edilen açıklamada, Yellen'ın ECB'nin salgına karşı hızlı ve kararlı politika müdahalesini övdüğü, Avrupa ve ABD'de büyüme ile istihdamı teşvik edecek politika araçlarının görüşüldüğü kaydedildi.

    Christine Lagarde

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