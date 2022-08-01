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    ABD Hazinesi, borçlanma tahminini 444 milyar dolara yükseltti

    ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 182 milyar dolardan 444 milyar dolara yükseltti.
    • 01.08.2022 - 22:44
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    ABD Hazinesi, borçlanma tahminini 444 milyar dolara yükseltti

    ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

    Açıklamada, Hazinenin bu yılın üçüncü çeyreğinde 444 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

    Mayıs tahmininden 262 milyar dolar fazla

    AA'nın haberine göre; Eylül sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün mayısta duyurulan tahminden 262 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

    Son çeyrekte 400 milyar daha borçlanma

    Açıklamada, Hazinenin 2022'nin son çeyreğinde de 400 milyar dolar borçlanmasının ve aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

    ​​​​​​​Hazinenin nisan-haziran döneminde ise 7 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 782 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Bakanlık, mayısta paylaştığı tahminde, Hazinenin ikinci çeyrekte 26 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.


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