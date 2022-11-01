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    ABD Hazinesi borçlanma tahminini 550 milyar dolara çıkardı

    ABD Hazinesi yılın son çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini yükselttiğini açıkladı.
    • 01.11.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:50
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    ABD Hazinesi borçlanma tahminini 550 milyar dolara çıkardı

    Ülkeler, ekonomilerinde yaptıkları planlarla ilerliyor.

    ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 400 milyar dolardan 550 milyar dolara yükseltti.

    Bakanlık, bu yılın ekim-aralık ve gelecek yılın ocak-mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

    Borçlanma tahmini 150 milyar dolar arttı

    Aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustosta duyurulan tahminden 150 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

    ABD Hazinesi borçlanma tahminini 550 milyar dolara çıkardı #1

    ABD Hazinesi'nin borçlanma tahmini

    Açıklamada, Hazine'nin 2023'ün ilk çeyreğinde de 578 milyar dolar borçlanmasının ve mart sonu nakit dengesinin 500 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi. Hazine'nin temmuz-eylül döneminde ise 457 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 636 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

    AA'nın haberine göre, Bakanlık, ağustosta paylaştığı tahminde Hazine'nin üçüncü çeyrekte 444 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.


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