ABD Hazinesi ilk çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 476 milyar dolardan 729 milyar dolara yükseltti.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıklayarak, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 476 milyar dolardan 729 milyar dolara yükseltti.

MART SONU NAKİT DENGESİNİN 650 MİLYAR DOLAR OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Mart sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, borçlanma öngörüsünün geçen yıl kasım ayında duyurulan tahminden 254 milyar dolar fazla olduğu bildirildi.

"HAZİRAN SONU NAKİT DENGESİ 700 MİLYAR DOLAR OLACAK"

Açıklamada, Hazinenin 2022'nin ikinci çeyreğinde de 66 milyar dolar borçlanmasının ve haziran sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Hazinenin geçen yıl ekim-aralık döneminde ise 689 milyar dolar borçlandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 406 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ BELİRSİZ

Öte yandan Hazine Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Ekonomi Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Benjamin Harris'in değerlendirmeleri paylaşıldı.

Enflasyon görünümünün belirsiz olduğuna işaret eden Harris, koronavirüs salgınının azalmasının, mal talebinin zayıflamasının ve arz darboğazlarının gevşemesinin yıl boyunca enflasyonist baskıları azaltmasının beklenebileceğini ifade etti.

"ENERJİ FİYATLARI JEOPOLİTİK İSTİKRARSIZLIĞI YÜKSELTECEK"

Harris, enerji fiyatlarının 2022'de istikrara kavuşmasını beklediğini ancak jeopolitik istikrarsızlığın fiyatları daha da yükseltebileceğini aktardı.

Salgının seyrinin ABD'nin ekonomik görünümü için birincil aşağı yönlü risk olmaya devam ettiğini belirten Harris, salgının Çin ve Güneydoğu Asya'da devam eden karantina önlemleri nedeniyle tedarik zincirlerinin toparlanmasını tehlikeye atmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.