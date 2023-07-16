ABD: Hindistan vazgeçilmez ortak Amerikalı Bakan Yellen, Hindistan’ın en büyük ihracat pazarı olduklarını söyledi. Yellen, Yeni Delhi yönetiminin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

AA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinin Hindistan ile ilişkilerine dair konuştu.

Geçen hafta Çin'i ziyaret eden Yellen, daha sonra Hindistan'a geçti.

G20 Hazine-Maliye Bakanları toplantısına katılmak üzere Gujarat eyaletine giden Yellen, gazetecilere verdiği demeçte, "dost ülkelerden tedarik" (friendly-shoring) politikası kapsamında ABD'nin Hindistan'ı "vazgeçilmez ortak" olarak gördüğünü söyledi.

Özel sektörün "dost ülkelerden tedarik" politikasında önemli rol oynadığını belirten Yellen, Hindistan'ı "ABD'ye üretim ve ihracat yapan bir yer olarak gören" şirketlerin yatırımlarının arttığına dikkati çekti.

"ABD, Hindistan’ın en büyük ihracat pazarı"

Yellen, "ABD, Hindistan’ın en büyük ihracat pazarı ve geçen yıl ikili ticaretimiz tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve bunun daha da büyüdüğünü görmek istiyoruz." dedi.

Hazine Bakanı Yellen ayrıca, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle maruz kaldığı uluslararası yaptırımları delmesini engellemeye yönelik mücadelenin, bu yılın "temel hedeflerinden birini" teşkil ettiğini vurguladı.

"Çin ve ABD iş birliği yapmalı"

Çin'e geçen hafta yaptığı ziyareti "daha güçlü ve üretken iletişim kanallarının sağlanması ve ilişkilerin daha sağlam temellere oturtulması" için bir adım olarak gördüğünü dile getiren Yellen, dünyanın iki büyük ekonomisi olarak Çin ve ABD’nin ortak endişeleri konusunda iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Yellen'ın, Hindistan'ın ardından Vietnam'a ziyaret yapması bekleniyor.