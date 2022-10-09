ABD ile Çin, çip teknolojisinde karşı karşıya geldi

Beyaz Saray'ın son yaptırımı, Çin'de endişelere neden oldu. "Çinli şirketler, Taş Devri'ne geri dönüyor" yorumu yapılırken, Asya ülkesinin petrolden çok mikroçiplere harcama yaptığı belirtildi.

Son yıllarda artan bir hızla dijitalleşen dünyada çip krizi ortaya çıktı.

Küçük ev aletlerinden otomotiv sektörüne ve savunma sanayiine kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan çipler, küresel ticaret açısından büyük önem arz ediyor.

Sektörler için kilit konuma sahip olan çipler, ABD ile Çin arasında rekabet unsuruna dönüştü.

ABD'den çip kısıtlaması

Son olarak ABD, Çin'in askeri teknoloji gücünü sekteye uğratabilmek adına Asya ülkesine çip ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar uygulamaya karar verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, "Çin'in gelişmiş bilgi işlem çiplerini elde etme, süper bilgisayarlar geliştirme ve bakımını yapma, gelişmiş yarı iletken üretme kabiliyetini kısıtlayacağız." dedi.

"Çin'in çip endüstrisi acı çekiyor"

Financial Times, Çin'in çip endüstrisinin, ABD'nin yeni ihracat kontrolleri nedeniyle "derin acı" çektiğini yazdı.

ABD'nin Huawei'yi sert yaptırımlarla hedef almasından iki yıl sonra, Çinli teknoloji grubunun gelirinin düştüğü, ağ ekipmanı ve akıllı telefonlardaki liderlik konumunu kaybettiği ve şirket çalışanlarına kurumun hayatta kalmasının "tehlikede" olduğunun söylendiği belirtildi.

Üreticilerle çalışma yasağı

Washington'ın Pekin'e karşı adımlar atmaya devam ettiği, ihracat kontrolleri sayesinde çiplerin Çin'e satışının sadece ihracat lisansıyla mümkün olabileceği ancak bunun elde edilmesinin de çok zor olacağına dikkat çekildi.

Ayrıca ABD'nin, Amerikan vatandaşlarının veya kuruluşlarının belirli bir onay dışında Çinli çip üreticileriyle çalışmasının yasaklandığı ifade edildi.

"Çinli şirketler, Taş Devri'ne geri dönüyor"

Finans kurumu olan Çin Rönesansı'ndan Genel Müdür Szeho Ng, "Hafifçe söylemek gerekirse, (Çinli şirketler) Taş Devri'ne geri dönüyor." ifadesini kullandı.

Çin ve teknoloji konularında uzmanı Paul Triolo, "Yeni kuralların serbest bıraktığı değişim tsunamisi, yarı iletken ve ilgili endüstrileri yıkarken birçok kaybeden olacak." diye konuştu.

"ABD pasaportlarından vazgeçmeye istekli değiller"

Çinli çip şirketleri, Beyaz Saray'ın ABD vatandaşlarının kendilerini desteklemesini engelleme girişimleri konusunda daha da endişeli.

Devlet destekli bir yarı iletken fabrikasında görevli bir insan kaynakları yöneticisi, “Bu durum, ekipman satın almamızı engellemekten daha büyük bir bomba. Bu insanların şirketimizde çalışmaya devam etmeleri için bir yol bulmalıyız. Çok zor. Çoğu insan, ABD pasaportlarından vazgeçmeye istekli değil.” vurgusu yaptı.

"Çin, petrolden çok mikroçiplere harcıyor"

Öte yandan The Times gazetesi, "Batı'nın kazanması gereken çip savaşı" başlıklı bir habere imza attı.

Haberde, "Çin, petrolden çok mikroçiplere harcıyor. Bu da Tayvan için mücadelenin tarihi bir önemi olduğu anlamına geliyor." denildi.

Önemli bir çip üretim üssü olan Tayvan, dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi ve Apple dahil olmak üzere önde gelen şirketlerin ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.