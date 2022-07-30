ABD ile Japonya'dan rekabet gücü ile direnci daha da artırma sözü

ABD ile Japonya'dan rekabet gücü ile direnci daha da artırma sözü

ABD ile Japonya, içinde bulunulan olumsuz ekonomik sorunlarla ortak mücadele edebilmek için yeni bir üst düzey ekonomik diyalog başlattı.

Koronavirüs salgını ve Ukrayna'daki savaş dahil olmak üzere küresel çapta yaşanan gelişmelerin kritik tedarik zincirlerinin kırılganlığını gösterdi.

Dünyanın dev ekonomileri güçlerini birleştirerek ayakta kalma mücadelesi veriyor.

ABD-Japonya Ekonomi Politikası Danışma Komitesi Toplantısı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda'nın katılımıyla yapıldı.

Birlikte çalışmanın önemi vurgulandı

Blinken, toplantının açılışında, dünyanın en büyük ve 3'üncü büyük ekonomilerinin, tüm ülkelerin katılabileceği, rekabet edebileceği ve gelişebileceği kurallara dayalı ekonomik düzeni savunmak için birlikte çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Blinken, Çin'e gönderme yaptı

Blinken, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin zorlayıcı ve misilleme niteliğindeki ekonomik uygulamaları, ülkeleri, güvenliklerini, fikri mülkiyetlerini, ekonomik bağımsızlıklarını tehlikeye atan seçimlere zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yarı iletkenlerde iş birliği gündemde

ABD Ticaret Bakanı Raimondo, ABD ve Japonya'nın gelişmiş yarı iletkenler konusunda iş birliğini görüştüğünü belirtti.

AA'nın haberine göre, komitenin eylem planına da yer verilen açıklamada, ABD ve Japonya'nın iş birliğini genişleterek ve derinleştirerek rekabet gücü ile direnci daha da artırma sözü verdiği kaydedildi.

Açıklamada, iki ülkenin, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın enerji ve gıda piyasaları üzerindeki etkilerini azaltmak için birlikte çalışmaya kararlı olduğu vurgulandı.