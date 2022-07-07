ABD, İran petrol ürünlerini sattıkları gerekçesiyle yaptırım uygulayacak

ABD'nin, İran'a uyguladığı yaptırımları deldiği gerekçesiyle Çin ve BAE şirketlerine yaptırım uygulayacağı gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de İran'a ağır yaptırımlar başlatmış, bir yıl sonra Tehran da gelir elde etmek için kısıtlamaları ihlal etmeye başlamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı bir açıklama yaparak, İran'a getirdiği yaptırımların paravan şirketler aracılığı ile ihlal edildiğini öne sürdü.

İran'la 2015 nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirmek isteyen ABD dün İran petrolü ve petrol ürünlerini Doğu Asya pazarında ulaştırma ve satma konusunda İran'a yardım ettikleri gerekçesiyle Çin ve Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE) merkezli birçok şirkete bir dizi yaptırım açıkladı.

Paravan şirketlerle ABD'nin kısıtlamaları deliniyor iddiası

Çeşitli şirket ve kişilerden oluşan bir ağın, Körfez merkezli paravan şirketler ağıyla yüz milyonlarca dolarlık İran ürününü Çin ve Doğu Asya'ya sevk ettiği ve sattığı iddia edildi.

ABD, Çin şirketlerine baskı yapıyor

Reuters'in haberine göre, Washington ile İran arasında 2015 nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçmesi ihtimalinin geçen haftaki müzakerelerden sonra azalmasının ardından ABD, İran petrol ürünlerini satma konusunda Çin şirketleri üzerindeki baskıyı artırdı.