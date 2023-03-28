ABD, kripto platformu Binance'i yasa dışı türev borsası ile suçluyor Kripto paralar finans hayatında kabul görüyor. Bazı ülkeler rezervlerine kripto paraları sokmaya başladı. Dünya üzerinde kripto paralara uyum süreci yaşanırken bazı olumsuzluklar da yaşanmıyor değil.

AA

ABD, kripto platformu Binance'i "kasıtlı kaçakçılık, yasa dışı türev borsası" ile suçlarken, platformun mevcut kuralları uzun zamandır ihlal ettiğinin gözlendiğini savundu.

ABD, Binance'i suçladı

ABD'nin Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), pazartesi günü kripto para borsası platformu Binance'i "federal yasayı kasten ihlal etmek" ve "yasa dışı bir dijital varlık türevleri borsası işletmek" ile suçladı.

Dava açıldı

CFTC yaptığı açıklamada, Illinois'in Kuzey Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde, CEO'su Changpeng Zhao ve Binance platformunu işleten üç kuruluşla ilgili dava açtığını söyledi.

Binance'in eski baş uyum görevlisi Samuel Lim suçlanıyor

Düzenleyici, şikayetin Binance'in eski baş uyum görevlisi Samuel Lim'i de şirketin ihlallerine yardım ve yataklık etmekle suçladığını söyledi.

Bildiride, "Sanıkların, ticari çıkarları için hesaplanmış bir düzenleyici arbitraj stratejisi uygularken CEA'nın (Ticaret Borsası Yasası) ilgili hükümlerini bilerek göz ardı etmeyi seçtikleri iddia ediliyor." dendi.

İhtiyati tedbir istedi

Ajans, CEA ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlaline karşı tasfiye, sivil para cezaları, kalıcı ticaret, kayıt yasakları ve kalıcı bir ihtiyati tedbir istediğini söyledi.

"İhlal yıllardır biliniyordu"

CFTC Başkanı Rostin Behnam yaptığı açıklamada, "Binance, hem para akışını sürdürmek hem de uyumdan kaçınmak için aktif olarak çalışarak CFTC kurallarını ihlal ettiklerini yıllardır biliyordu." şeklinde bilgi verdi.

BNB'nin değeri düştü

CFTC'nin hamlesinden sonra Binance'in kendi madeni parası BNB, 13:55 EDT'de fiyatının 306,5 dolara düştüğünü görürken, günlük yüzde 6'dan fazla kayıpla 14.45 EDT'de 309,1 dolar civarında işlem görüyordu.

Bitcoin etkilendi

Söz konusu davaya ilişkin haberler sonrasında Coinbase Global, Marathon Digital ve Riot Platforms gibi kripto borsalarının hisselerinde yüzde 10'a yakın düşüş yaşanırken Bitcoin 27 bin doların altına geriledi.