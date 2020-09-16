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    ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi

    ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
    • AA
    • 16.09.2020 - 22:07
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    ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi

    ABD Merkez Bankası'nın Salı günü başlayan para politikası toplantısı bugün sona erdi.

    Banka tarafından yapılan açıklamaya göre federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bırakıldı.

    Bankadan faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyordu.

    15 MART'TAN BERİ SIFIRA YAKIN

    Banka, gösterge faizi 15 Mart'ta koronavirüsten kaynaklanan hasarı yumuşatabilmek için sıfıra yaklaştırmış ve sonrasında bu seviyede tutmuştu.

    Ardından Fed Başkanı Powell, Ağustos sonlarında enflasyonun yüzde 2'lik hedefi aşmasına müsaade edileceğini ve ortalama oranın dikkate alınacağı mesajını vermişti.

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